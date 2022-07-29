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В Японии оценили вероятность предотвращения убийства Абэ

Глава японской охранной компании Осанаи заявил, что Абэ можно было легко защитить

Фото: Peerapon Boonyakiat/ Globalloookpress.com

Заместитель председателя Международной ассоциации телохранителей, глава японской охранной компании CCTT Хидэто Осанаи оценил вероятность предотвращения убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Diamond.

По словам эксперта, не бывает стопроцентно безопасного места и стопроцентной защиты, однако экс-премьера можно было легко защитить.

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Осанаи отметил, что существуют разные мнения относительно действий охраны Абэ, некоторые считают, что рядом с ним было недостаточно сотрудников подразделения, обеспечивающего охрану высокопоставленных лиц Security Police. Другие критикую их размещение на месте и запоздалую реакцию на первый выстрел.

По мнению эксперта, эти мнения не являются неправильными, но в будущем следует сосредоточиться на таких вопросах, как обучение сотрудников охраны и предварительная подготовка.

Осанаи пояснил, что существует три основных этапа: предотвращение, реагирование и работа с последствиями, но в ситуации с Абэ ни один из этих пунктов не был выполнен. В том числе, охранники не заметили подозрительного человека, который приблизился к экс-премьеру с предметом, похожим на оружие. Соответственно, реагирование на происшествия также оказалось запоздалым.

Синдзо Абэ скончался в результате покушения, о котором стало известно утром 8 июля. Нападение произошло во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Объясняя свой поступок следователям, мужчина заявил, что был недоволен политикой Абэ.

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Марина Совина
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