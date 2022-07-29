В Японии оценили вероятность предотвращения убийства Абэ

Глава японской охранной компании Осанаи заявил, что Абэ можно было легко защитить

Заместитель председателя Международной ассоциации телохранителей, глава японской охранной компании CCTT Хидэто Осанаи оценил вероятность предотвращения убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на публикацию журнала Diamond.

По словам эксперта, не бывает стопроцентно безопасного места и стопроцентной защиты, однако экс-премьера можно было легко защитить.

Осанаи отметил, что существуют разные мнения относительно действий охраны Абэ, некоторые считают, что рядом с ним было недостаточно сотрудников подразделения, обеспечивающего охрану высокопоставленных лиц Security Police. Другие критикую их размещение на месте и запоздалую реакцию на первый выстрел.

По мнению эксперта, эти мнения не являются неправильными, но в будущем следует сосредоточиться на таких вопросах, как обучение сотрудников охраны и предварительная подготовка.

Осанаи пояснил, что существует три основных этапа: предотвращение, реагирование и работа с последствиями, но в ситуации с Абэ ни один из этих пунктов не был выполнен. В том числе, охранники не заметили подозрительного человека, который приблизился к экс-премьеру с предметом, похожим на оружие. Соответственно, реагирование на происшествия также оказалось запоздалым.

Синдзо Абэ скончался в результате покушения, о котором стало известно утром 8 июля. Нападение произошло во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Объясняя свой поступок следователям, мужчина заявил, что был недоволен политикой Абэ.

