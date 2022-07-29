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Модель OnlyFans разбогатела на продаже фото с небритыми подмышками

Модель OnlyFans отказалась от эпиляции и стала зарабатывать от 940 тысяч рублей в месяц

Фото: @cherrythemistress.0

Жительница США разбогатела на продаже фото с небритыми подмышками на платформе OnlyFans. Ее история заинтересовала журналистов Mirror.

Известно, что 20-летняя американка училась на психолога, однако бросила колледж и стала моделью. Данное решение позволило девушке зарабатывать от 15 тысяч долларов в месяц (около 940 тысяч рублей), что в десять раз больше зарплат, которые были предложены ей в вакансиях по выбранной специальности.

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В интервью манекенщица сообщила, что отказалась от эпиляции подмышек и зоны бикини до того, как зарегистрировалась на OnlyFans. Тем не менее модели с растительностью на теле, по ее словам, пользуются большой популярностью на сайте.

Собеседница издания также отметила, что новое увлечение помогло ей обрести уверенность в себе. «Я не хочу бриться только ради того, чтобы нравиться людям. На платформе многие считают меня привлекательной и делают мне комплименты, что очень вдохновляет», — призналась она.

Ранее в июле модель OnlyFans Фенелла Фокс отказалась от дезодоранта и рассказала о причинах такого решения. Кроме того, пять лет назад она перестала брить подмышки. 28-летняя британка призналась, что редко использует дезодорант, поскольку любит запах своего пота.

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Карина Черных
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