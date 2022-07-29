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Пентагон прокомментировал удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Пентагон заявил, что ВСУ не хотели наносит удар по СИЗО в Еленовке

Фото: Ron Sachs / CNP / AdMedia / Global Look Press

Представитель Пентагона прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Его слова передает РИА Новости.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — заявил он.

29 июля Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в Еленовке, где находятся украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». В результате погибли 40 человек, ранены 75 военнопленных украинцев.

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Марина Совина
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