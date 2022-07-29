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В Челябинской области представят воссозданное пиво древних скандинавов

В Челябинской области представят пиво, приготовленное по рецепту эпохи Бронзового века

Фото: Shutterstock

На фестивале «Пламя Аркаима», который пройдет в Челябинской области 30 июля, представят пиво, приготовленное по воссозданному рецепту древних скандинавов. Об этом сообщает портал «Крыша ТурДома».

Восстановлением рецепта занимался археотехнолог и реконструктор Павел Потапов. По его словам, напиток обладает специфическим вкусом, так как пивовары эпохи Бронзового века не использовали во время приготовления хмель.

«На сегодняшний день "Пламя Аркаима" остается единственным историческим фестивалем эпохи бронзы в стране. Посетители увидят костюмы, предметы быта, оружие, технологии, музыкальные инструменты не только аркаимцев, но и шумеров, древних египтян», — рассказал директор фестиваля Валерий Волик.

Ранее, 11 июня, во Владивостоке отметили День русского самовара. На празднике гости смогли поучаствовать в русском традиционном чаепитии и попробовать напиток, приготовленный в уникальном большом самоваре.

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Мария Гейн
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