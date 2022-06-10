Во Владивостоке 11 июня отпразднуют День русского самовара

Во Владивостоке отметят День русского самовара. Об этом сообщает в пятницу, 10 июня, портал «ДВ-РОСС».

Мероприятие пройдет в субботу, 11 июня, на площади в районе улицы Адмирала Фокина в рамках проекта «Всемирный флешмоб — кругосветка "Русский самовар" и будет приурочено к Году культурного наследия народов России.

Перед гостями выступят творческие коллективы города. Также посетители смогут увидеть дефиле с самоварами и присоединиться к одному из тематических мастер-классов, которые будут организованы на площадке, или поучаствовать в конкурсах.

Кроме того, все желающие смогут стать участниками русского традиционного чаепития и попробовать напиток, приготовленный в уникальном большом русском самоваре.

В конце мая сообщалось, что Гильдия кузнецов России изготовила для жителей Тулы самовар высотой более двух метров. Над его созданием в течение двух дней трудились более 30 мастеров из 15 регионов страны.