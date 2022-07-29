В Краснодаре следователи возбудили дело в отношении задержанного ФСБ полицейского

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении 32-летнего бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве отметили, что дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю. Экс-сотрудник МВД признался в содеянном, суд отправил его под домашний арест.

По данным следствия, полицейский узнал о том, что следователи районного отдела МВД расследуют дело о краже. После этого страж порядка связался с подозреваемым и предложил ему за три миллиона рублей повлиять на то, чтобы суд не отправлял его в колонию. Мужчина согласился, но сообщил обо всем в управление СКР по краю. Днем 30 июня 2022 года полицейский встретился с фигурантом дела на улице Айвазовского и получил от него деньги, после чего его задержали сотрудники УФСБ.

19 июля сообщалось, что в Мордовии экс-оперуполномоченный республиканского МВД получил 2,5 года за мошенничество.