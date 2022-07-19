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Российского полицейского осудили на 2,5 года за мошенничество с выплатами

В Мордовии экс-оперуполномоченный республиканского МВД получил 2,5 года за мошенничество

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Мордовии суд приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам МВД по республике за мошенничество. Об этом во вторник, 19 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2012 году полицейский предоставил в МВД ложные документы относительно своей семьи и жилищных условий, после чего получил социальную выплату из федерального бюджета для покупки квартиры в размере более 2,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Благовещенский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Амурской области.

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Екатерина Власова
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