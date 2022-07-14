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Российский полицейский получил срок за мошенничество

Экс-начальник отдела УЭБиПК УМВД Приамурья получил 3,5 года колонии за мошенничество

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Благовещенский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы бывшего начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Амурской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Экс-полицейский признан виновным в мошенничестве и покушении на преступление. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Суд и следствие установили, что 29 октября 2021 года силовик получил на парковке в Благовещенске от предпринимателя 300 тысяч рублей, пообещав свое содействие в урегулировании спора между его компанией и городским управлением капстроительства из-за приемки выполненных работ. Однако полицейский не выполнил обещания, а деньги присвоил.

Также он обманул другого местного жителя, которому за семь миллионов рублей обещал помочь избежать уголовной ответственности. Но 29 октября 2021 года полицейского задержали сотрудники ФСБ при получении денег.

На следствии и суде мужчина полностью признал свою вину.

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Любовь Ширижик
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