Поддержке Украины на Западе предрекли снижение после ноября

Политолог Мартынов допустил снижение внимания Запада к Украине после ноября

Внимание Запада к Украине может уменьшиться после выборов в Конгресс США в ноябре, на которых с большой долей вероятности победят республиканцы. Приоритеты страны после этого могут измениться, что приведет к снижению вовлеченности в украинский конфликт и Европы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Выборы в США

«Мне кажется, что ситуация с помощью Украине приобретает уже какой-то иррациональный характер. Может, собственный кризис немного отрезвит западные головы, — допустил Мартынов. — У президента США Джо Байдена между тем логика простая: ему просто нужно постараться дотянуть до осенних выборов в Конгресс и постараться их не проиграть. Такой исход сейчас кажется достаточно маловероятным».

Политолог считает, что чем больше либеральная партия США пытается укрепить свою позицию по украинскому вопросу, тем слабее она становится в уже начавшейся предвыборной кампании. Мартынов убежден, что, как только пройдут выборы, США потеряют интерес к происходящему на Украине.

«Более того, республиканцы, которые с большой долей вероятности победят, могут использовать этот кейс как один из важных аргументов в организации импичмента Байдену, — считает собеседник «Ленты.ру». — Одновременно с этим Европа тоже сбавит этот энтузиазм».

Вместе с тем политолог не исключил, что помощь стране продлится еще какое-то время по инерции.

Ресурсы

У Запада, как считает Мартынов, все еще достаточно ресурсов для поддержки Украины. В первую очередь это касается вооружения.

«С деньгами тоже все не так сложно. Они ведь сами их печатают, так какая разница — напечатать пять мешков или пятьдесят? Конечно, понятно, что все не так просто, но и не так трудно, как может показаться. Гораздо труднее для Запада держать санкционную рамку в отношении России. Очевидно, что она не работает и, более того, ссорит не только с Россией, но и с половиной остального мира», — отметил политолог.

Ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро, а также пообещало поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T уже к концу этого года.

