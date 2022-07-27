Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 гаубиц

Правительство Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц Panzerhaubitze 2000

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро, пишет Der Spiegel.

По данным издания, немецкое правительство выдало разрешение компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на поставку самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 13 июля.

Отмечается, что Киев запросил гаубицы еще в апреле. О сроках поставок пока неизвестно, так как на их производство требуется несколько лет. Речь идет не о срочной, а о долговременной поддержке украинской армии.

Ранее Германия передала Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Известно также, что Киеву поставили три самоходные гаубицы.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что республика получила от Германии три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Гепард» и боеприпасы к ним. По словам Резникова, Киев ожидает поставку еще 12 ЗРК.