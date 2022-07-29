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58-летняя топ-модель снялась топлес для глянца

Австралийская топ-модель Эль Макферсон снялась топлес для журнала Elle

Фото: Elle France

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась топлес для французской версии глянцевого журнала Elle. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала в юбке в цветную полоску, прикрыв грудь широкополой соломенной шляпой, которую держала в руках. Она дополнила образ ожерельем, браслетом, массивным кольцом, а также распустила волосы. В подписи к публикации Макферсон указала, что автором снимка стал ее бывший супруг, фотограф Жиль Бенсимон.

Подписчики оценили кадр, отметив, что манекенщица по-прежнему остается привлекательной. «Прекрасна в любом возрасте», «Такая же потрясающая фигура», «Самая красивая женщина на земле», «Вдохновляющая», «Лучшая топ-модель всех времен», — высказались они.

Ранее в июле британская телеведущая Аманда Холден показала тело в купальнике и взволновала фанатов. На опубликованном фото 51-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в лодке в бикини голубого цвета. Звезда дополнила образ халатом из полупрозрачной ткани и солнцезащитными очками. Волосы Холден собрала в тугой хвост и зафиксировала резинкой в тон пляжному наряду.

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Карина Черных
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58-летняя топ-модель снялась топлес для глянца
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