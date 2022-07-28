51-летняя телеведущая показала тело в бикини

Британская телеведущая Аманда Холден показала фигуру в бикини и взволновала фанатов

Британская телеведущая Аманда Холден показала тело в купальнике и взволновала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На опубликованном фото 51-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя в лодке в бикини голубого цвета. При этом образ звезда дополнила халатом из полупрозрачной ткани и солнцезащитными очками. Волосы Холден собрала в тугой хвост и зафиксировала резинкой в тон пляжному наряду.

Поклонники оценили внешний вид телеведущей, отметив, что она находится в хорошей физической форме. «Вау, ты выглядишь потрясающе!», «Почему ты такая идеальная?», «Не оторвать глаз от твоей фигуры», «Красивый пейзаж, красивая ты», «Самая прекрасная женщина на этой планете», — высказались они.

В июне Аманда Холден стала героиней откровенной рекламной кампании бренда JD Williams. Знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини.