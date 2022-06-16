Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в рекламе купальников бренда JD Williams

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Британская телеведущая Аманда Холден стала героиней откровенной рекламной кампании бренда JD Williams. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

51-летняя знаменитость снялась в окружении других моделей в купальнике, представленном в ассортименте упомянутой марки. На размещенных кадрах звезда позировала с макияжем в нюдовых оттенках и уложенными волнами волосами, лежа на шезлонге в ярко-желтом бикини и нескольких украшениях — кольцах, браслетах и ожерелье.

Читатели издания оценили внешний вид Холден в комментариях под фотографиями. «Аманда выглядит потрясающе вопреки своему возрасту», «Шикарная фигура!», «Сексуальные, но натуральные женщины», «Чудесная Аманда», «Стройная красотка», «Просто вау!» — восхищались фанаты.

В феврале Аманда Холден показала в сети фото с вечера в честь своего 51-летия. Она была запечатлена в черном латексном костюме, состоявшем из короткого топа и облегающей юбки длины миди с разрезом посередине.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
51-летняя телеведущая снялась в рекламе купальников
Лавров объяснил причины начала российской спецоперации на Украине
В Positive Technologies раскрыли детали взлома Rutube
Лавров заявил об отсутствии «поля для маневров» в отношениях с Британией
Путин поручил разработать новую стратегию развития автопрома
В Китае сообщили о возможном обнаружении инопланетян
Названы оказавшиеся в зоне риска опасных лесных пожаров регионы России
Киллер выдал нанявшую его для убийства мужа женщину
Наемного убийцу посадили на 14 лет за расправу над россиянином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.