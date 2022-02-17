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Телеведущая показала фигуру в латексном наряде в честь 51-летия

Аманда Холден снялась в черном топе и облегающей юбке с разрезом в честь дня рождения

Фото: @noholdenback

Британская телеведущая Аманда Холден показала фигуру в откровенном наряде в честь дня рождения и взволновала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в черном латексном костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки длины миди с разрезом посередине. Холден снялась с распущенными волосами, а ее образ дополнили крупные серьги со стразами и браслеты.

Помимо этого, она разместила короткий ролик, на котором демонстрирует свою походку в кожаных мини-шортах, украшенных золотистыми цепями, и черной прозрачной водолазке, надетой поверх бюстгальтера. В качестве обуви звезда, отпраздновавшая 51-летие 16 февраля, выбрала блестящие босоножки на каблуках.

Фанаты оценили внешний вид телеведущей и принялись поздравлять ее в комментариях. «Чертовски горяча!», «С днем рождения, красотка!», «Вау, ты словно молодеешь с каждым годом! Так держать!», «Сногсшибательна», «Трудно поверить, что ей 51!» — писали они.

В декабре 2021 года Холден показала фигуру в бикини. На размещенном в сети кадре она запечатлена на фоне океана в голубом комплекте бикини бренда Melissa Odabash. «Какая сексуальная фигура!» — хвалили ее поклонники.

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Айсель Эюбова
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