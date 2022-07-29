Появилось видео последствий удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Опубликовано видео последствий удара ВСУ по СИЗО в Еленовке, где были украинские пленные

Появилось видео последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Видео опубликовало РИА Новости.

В видео показано, что здание СИЗО номер 120 почти полностью уничтожено: в результате удара пострадала крыша, вокруг нее все в пепле и копоти. Также на месте видны обгоревшие до черноты тела военных ВСУ, содержавшихся в тюрьме.

Ранее сообщалось о гибели 47 человек. Известно, что всего в колонии содержались 193 человека.

О ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке стало известно ранее 29 июля. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В российском Минобороны добавили, что целью удара было устрашение ВСУ своих солдат.