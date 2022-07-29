Число погибших в результате удара ВСУ по изолятору в Еленовке возросло до 47

Глава ДНР Пушилин сообщил о 47 погибших в результате удара ВСУ по изолятору в Еленовке

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по изолятору с украинскими военнопленными в Еленовке возросло до 47. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«По последним данным, погибли 47 человек, 75 человек ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь. Всего находилось 193 человека в еленовской колонии», — сообщил он в эфире Первого канала.

О ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке стало известно ранее 29 июля. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В российском Минобороны добавили, что целью удара было устрашение ВСУ своих солдат.

Как заявил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, Киев намеренно ударил по баракам с украинскими военнопленными в Еленовке. Сейчас, отметил он, ведется разбор завалов.