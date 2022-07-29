Киев уличили в намеренном ударе по бараку с военнопленными в Еленовке

Мининформации ДНР обвинило Киев в намеренном ударе по бараку с военнопленными в Еленовке

Киев намеренно ударил по баракам с украинскими военнопленными в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, передает ТАСС.

По словам Безсонова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно били по баракам, в которых содержались пленные украинские силовики. Сейчас, отметил он, ведется разбор завалов.

Ранее стало известно о ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке. В результате атаки погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.