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Киев уличили в намеренном ударе по бараку с военнопленными в Еленовке

Мининформации ДНР обвинило Киев в намеренном ударе по бараку с военнопленными в Еленовке

Фото: Presidential Press Service / Handout / Reuters

Киев намеренно ударил по баракам с украинскими военнопленными в Еленовке. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, передает ТАСС.

По словам Безсонова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) прицельно били по баракам, в которых содержались пленные украинские силовики. Сейчас, отметил он, ведется разбор завалов.

Ранее стало известно о ракетном ударе со стороны украинской армии по тюрьме в Еленовке. В результате атаки погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Алевтина Запольская
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