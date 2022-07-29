В Госдуме предложили перенести посольство США из Москвы за 101 километр

Депутат ГД Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы за 101 километр

Депутат Госдумы от партии КПРФ Анастасия Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы за 101 километр. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сочла неправильным факт нахождения американской дипмиссии в центре столицы.

«Мне кажется, будет правильным инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы», — сказала Удальцова.

Ранее территорию у посольства США в Москве официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы «Площадь ДНР» на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.

