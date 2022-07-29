Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили перенести посольство США из Москвы за 101 километр

Депутат ГД Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы за 101 километр
Посольство США в Москве

Посольство США в Москве. Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Депутат Госдумы от партии КПРФ Анастасия Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы за 101 километр. Ее слова приводит РИА Новости.

Она сочла неправильным факт нахождения американской дипмиссии в центре столицы.

«Мне кажется, будет правильным инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы», — сказала Удальцова.

Ранее территорию у посольства США в Москве официально переименовали в площадь Донецкой народной республики (ДНР). 22 июня соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. За новое название улицы «Площадь ДНР» на сайте проекта «Активный гражданин» проголосовали 45 процентов участников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле
Москвичи вспомнили похороны Владимира Высоцкого во время Олимпиады-80
В Госдуме предложили перенести посольство США из Москвы за 101 километр
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
Названа главная ошибка испытывающих боли в спине людей
В США раскритиковали отношение Зеленского к проблемам Вашингтона
Джек Ма решил отказаться от скандальной компании
Названа причина большого числа жертв пожара в московской многоэтажке
Глава МИД Украины заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией
Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.