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Жителям российского города сказали готовиться к эвакуации из-за угрозы потопа

Сотни тысяч жителей Читы призвали готовиться к эвакуации из-за угрозы потопа

Фото: МЧС Якутии / ТАСС

Сотням тысяч жителей Читы сказали готовиться к эвакуации. Уровень воды в реке Чита уже превысил критическое значение, есть угроза подтопления улиц. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщило ГУ МЧС по Забайкальскому краю в официальной группе «ВКонтакте».

«30 и 31 июля ожидается дополнительный подъем уровня на 50-90 сантиметров до отметки 300-340 сантиметров. Затопление поймы на глубину 140-180 сантиметров, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — говорится в сообщении министерства.

По состоянию на утро 29 июля в верховьях реки Читы уровень воды поднялся на 95 сантиметров, до 217 сантиметров. Согласно данным на 2022 год, в Чите проживают 350 047 человек.

Руководитель администрации городского округа Город Чита Александр Сапожников обратился к жителям Железнодорожного района и предложил им день-два провести в пунктах временного размещения.

Ранее в июле после мощного ливня затопило другой российский город — Геленджик. Очевидцы публиковали кадры с затопленных улиц.

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Евгения Куликова
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