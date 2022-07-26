Затопленные улицы российского города после мощного ливня показали на видео

Очевидцы поделились кадрами из Геленджика, улицы которого затопило после мощного ливня

Центр Геленджика затопило после мощного ливня. Последствия непогоды, обрушившейся на город, местные жители показали на видео. Запись публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что вода затопила целые улицы. Люди рассказывают, что на летних верандах в кафе снесло столы. Также над морем формируется смерч.

Подобные природные аномалии происходят и в других российских городах. Так 24 июля вышедшая из берегов вследствие ливней река Бзугу затопила улицы в Сочи. Местные власти из-за погодных условий ввели режим ЧС.

А 7 июля залповый ливень обрушился на Москву. Непогода повалила деревья, вызвала задержку в движении поездов метрополитена и затопила несколько улиц города.