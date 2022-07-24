Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Глава Сочи Копайгородский объявил режим ЧС по всему городу из-за погодных условий

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил о решении объявить режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Копайгородского, за последние три дня все районы города пострадали вследствие сильного ливня. При этом погибла одна женщина, а несколько десятков человек спасли из водного потока. «Ситуация очень серьезная. (...) В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», — подчеркнул он, отметив, что на данный момент в городе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, глава Сочи указал, что местные власти встретились со страховыми компаниями, обсудив вопрос получения выплат владельцами, которые потеряли свои машины во время потопа.

Ранее сообщалось, что последствия сильного ливня в Сочи попали на видео. На размещенных кадрах видны поврежденные транспортные средства граждан и такси. Сообщается, что во время дождя автомобили смывало потоком воды. Уточняется, что официально было составлено более 50 протоколов о ДТП, при этом десятки машин на данный момент остаются на улицах.