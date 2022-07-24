Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Глава Сочи Копайгородский объявил режим ЧС по всему городу из-за погодных условий

Фото: Shutterstock

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил о решении объявить режим чрезвычайной ситуации в городе из-за погодных условий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Копайгородского, за последние три дня все районы города пострадали вследствие сильного ливня. При этом погибла одна женщина, а несколько десятков человек спасли из водного потока. «Ситуация очень серьезная. (...) В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило», — подчеркнул он, отметив, что на данный момент в городе ведутся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, глава Сочи указал, что местные власти встретились со страховыми компаниями, обсудив вопрос получения выплат владельцами, которые потеряли свои машины во время потопа.

Ранее сообщалось, что последствия сильного ливня в Сочи попали на видео. На размещенных кадрах видны поврежденные транспортные средства граждан и такси. Сообщается, что во время дождя автомобили смывало потоком воды. Уточняется, что официально было составлено более 50 протоколов о ДТП, при этом десятки машин на данный момент остаются на улицах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об искушении ООН на переговорах по зерну
Замеченный прохожими на улице в Москве енот попал на видео
На Украине назвали сроки вывоза зерна
Власти Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды
Легионер клуба РПЛ навал сроки возвращения российских команд в еврокубки
Лавров раскрыл подробности вывоза зерна с Украины
Спасатель перечислил правила поведения при наводнении
Известная актриса призналась в любви к прогулкам по «странным» местам Москвы
Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный бой
МИД России назвал число заблокированных в портах Украины иностранных судов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.