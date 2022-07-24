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Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео

Поврежденные сильным ливнем автомобили в Сочи попали на видео

Последствия сильного ливня, прошедшего в городе Сочи в ночь на 24 июля, попали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал URA.RU.

На размещенных кадрах видны поврежденные транспортные средства граждан и такси. Сообщается, что во время дождя автомобили смывало потоком воды. Уточняется, что официально было составлено более 50 протоколов о ДТП, при этом десятки машин на данный момент остаются на улицах.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил, что владельцам автомобилей будут полагаться страховые выплаты.

24 июля стало известно об уроне, нанесенном ливнем городу Сочи. Так, были подтоплены дороги, жилые дома, первые этажи зданий и придомовые территории. Дождь в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи. Уточняется также, что в момент сильнейшего ливня датчики опасных явлений сработали на реках Хоста, Мацеста и Бзугу.

Ранее в июле река Бзугу вышла из берегов вследствие дождей и затопила Сочи. Сильный поток воды смывал автомобили, при этом некоторые машины полностью оказались под водой.

Полина Гераскина
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