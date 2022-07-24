Ливень в Сочи подтопил дороги и обесточил несколько районов города

В администрации Сочи заявили, что ливень подтопил дороги и обесточил несколько районов

Прошедший в Сочи сильный ливень подтопил дороги и дома, а также обесточил несколько районов города. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в местной администрации, передает ТАСС.

Участки дорог, а также первые этажи зданий и придомовые территории были залиты водой. Ливень в Центральном и Хостинском районах также стал причиной временного отключения электричества в Сочи, так как были подтоплены местные подстанции.

Ранее стало известно, что из-за дождей в Сочи вышла из берегов река Бзугу. В некоторых районах возникли перебои с электричеством, также была перекрыта федеральная трасса А-148. Помимо этого, есть данные о гибели одного человека — женщина оказалась заблокирована автомобилем, который смыло сильным потоком воды во время ливня.