В СКР рассказали о погибшей в Сочи россиянке

В СКР заявили, что погибшая в Сочи женщина оказалась заблокирована автомобилем из-за ливня

Погибшая в Сочи женщина оказалась заблокирована автомобилем, который смыло сильным потоком воды во время ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что вечером 23 июля женщина находилась вблизи улиц Донская и Пасечная в Сочи. В момент, когда начался ливень, один из рядом припаркованных автомобилей был смыт потоком воды. Машина заблокировала бежавшую россиянку перед дорожным ограждением. В итоге она не смогла самостоятельно выбраться и погибла, рассказали в СКР.

О том, что погиб один человек из-за сильных ливней, стало известно ранее. Помимо этого, из-за дождей в Сочи вышла из берегов река Бзугу. В некоторых районах возникли перебои с электричеством, также была перекрыта федеральная трасса А-148.