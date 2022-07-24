В Сочи из-за ливней перекрыли участок федеральной трассы

Упрдор «Черноморье»: участок федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыли из-за ливней

Участок федеральной трассы А-148 в Сочи перекрыли из-за ливней. Об этом сообщает пресс-служба управления дорожного хозяйства «Черноморье», передает РИА Новости.

Движение автомобилей перекрыто между 7 и 8 тоннелями на дублере А-148, так как в тоннеле вода. Также из-за подтопления перекрыт участок трассы под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.

Ранее власти города сообщили, что из-за проливных дождей уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок. На место прибыли глава района и спасатели.

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. В некоторых районах возникли перебои с электричеством из-за стихии.

