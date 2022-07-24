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Вышедшая из берегов река затопила Сочи

В Сочи река Бзугу вышла из берегов из-за ливней и затопила улицы

Вышедшая из берегов вследствие ливней река Бзугу затопила улицы в Сочи. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

На ролике видно, что поток настолько сильный, что смывает автомобили. При этом некоторые машины практически полностью оказываются под водой.

Ранее власти города сообщили, что из-за проливных дождей уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок. В некоторых районах возникли перебои с электричеством.

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. Позднее метеорологи предупредили о второй волне стихии, при этом не исключается образование смерчей.

Марина Совина
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