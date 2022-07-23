Власти Сочи предупредили о возможном смерче

Власти Сочи сообщили, что в городе ожидается вторая за день волна залповых ливней

Власти Сочи ожидают вторую за день волну стихии. Уточняется, что над городом возможно формирование смерчей, сообщают «Кубанские новости».

Согласно прогнозам синоптиков, с 18 часов в субботу, 23 июля, ожидается вторая волна залповых ливней. В связи с этим водителей призвали до конца суток воздержаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости и соблюдать меры предосторожности.

В связи с ожидаемым повторным формированием грозового фронта жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. В настоящее время пляжи Сочи закрыты для купания.

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. В некоторых районах возникли перебои с электричеством из-за стихии. Осадки продолжатся до воскресенья, 24 июля, сохраняется и опасность выхода рек из берегов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

