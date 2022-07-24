Движение на автотрассах в Сочи восстановили после сильных ливней

Упрдор «Черноморье»: на перекрытых из-за ливней автотрассах в Сочи восстановили движение

Движение на участке федеральной трассы А-148 в Сочи, который ранее был перекрыт из-за ливня, восстановлено. Об этом рассказала пресс-служба управления дорожного хозяйства «Черноморье», передает РИА Новости.

Уточняется, что движение на всех федеральных автодорогах осуществляется в штатном режиме. Движение автомобилей перекрыто между 7 и 8 тоннелями на дублере А-148, поскольку в тоннеле была вода. Помимо этого, из-за подтопления был перекрыт участок трассы под эстакадой на Ареде в центральном Сочи.

Ранее сообщалось, что в результате сильных осадков погибла женщина. Также из-за проливных дождей уровень воды в реке Бзугу достиг неблагоприятных отметок. В результате река вышла из берегов и затопила улицы в Сочи. Сообщалось, что в некоторых районах возникли перебои с электричеством.

Сильный ливень в ночь на 23 июля затопил улицы в Сочи. Он продолжался до утра и сопровождался ураганным ветром. Позднее метеорологи предупредили о второй волне стихии, при этом не исключается образование смерчей.