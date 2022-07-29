Володин назвал предателями пережидающих спецоперацию в теплых странах

Спикер Госдумы Володин назвал предателями тех, кто пережидает СВО в теплых странах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал предателями тех, кто решил уехать из России на время специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в ходе форума «Территория смыслов», передает РИА Новости.

«Тот, кто захотел переждать это время, уехать в теплые страны и оттуда взирает на это все, должен понимать: он — предатель», — сказал политик.

Володин добавил, что все те, кто не поддержали вопрос Крыма и признание ЛНР и ДНР — «они не с народом», и призвал задуматься об этом.

Ранее Володин раскритиковал депутатов за низкую дисциплину депутатов, которые пропускают заседания Госдумы, в частности, из-за поездок в Донбасс. Некоторые депутаты не оформляют должным образом командировки, не отчитываются о них спикеру и не ясно, кто несет за них в это время ответственность, уточнил он.