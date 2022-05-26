Володин раскритиковал депутатов Госдумы за низкую дисциплину
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал за низкую дисциплину депутатов, которые пропускают заседания совета нижней палаты парламента. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме.
По словам одного из собеседников издания, среди нарушителей дисциплины Володин назвал главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и по физкультуре и спорту Дмитрия Свищева, пропустивших пять заседаний совета из 11. Источник объяснил, что из-за этого возникают сложности, особенно когда вместо депутатов на заседания совета приходят их заместители от других фракций.
Другой источник издания в Госдуме рассказал, что беспокойство Володина было связано в том числе с поездками в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности, поскольку некоторые депутаты не оформляют должным образом командировки, не отчитываются о них спикеру и не ясно, кто несет за них в это время ответственность.
Сам Калашников сообщил, что Володин просил, чтобы на заседания совета чаще ходили главы комитетов, а не их заместители. Депутат пояснил, что главы комитетов иногда работают на других площадках. Свищев назвал замечание председателя Госдумы правильным и заявил, что теперь ходит на заседания совета Думы сам.
Ранее Вячеслав Володин назвал десять законопроектов, которые находятся в приоритетной повестке Госдумы. По его словам, речь идет о законопроектах об упрощении параллельного импорта, о запрете водителям с судимостью работать в такси, а также законопроекты о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, а также о прозрачном целевом наборе в вузы.