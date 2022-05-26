Володин раскритиковал депутатов Госдумы за низкую дисциплину

«Ведомости»: Володин раскритиковал глав комитетов Госдумы за пропуски заседаний совета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал за низкую дисциплину депутатов, которые пропускают заседания совета нижней палаты парламента. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме.

По словам одного из собеседников издания, среди нарушителей дисциплины Володин назвал главу комитета по делам СНГ Леонида Калашникова и по физкультуре и спорту Дмитрия Свищева, пропустивших пять заседаний совета из 11. Источник объяснил, что из-за этого возникают сложности, особенно когда вместо депутатов на заседания совета приходят их заместители от других фракций.

Другой источник издания в Госдуме рассказал, что беспокойство Володина было связано в том числе с поездками в зону спецоперации на Украине и обеспечением безопасности, поскольку некоторые депутаты не оформляют должным образом командировки, не отчитываются о них спикеру и не ясно, кто несет за них в это время ответственность.

Сам Калашников сообщил, что Володин просил, чтобы на заседания совета чаще ходили главы комитетов, а не их заместители. Депутат пояснил, что главы комитетов иногда работают на других площадках. Свищев назвал замечание председателя Госдумы правильным и заявил, что теперь ходит на заседания совета Думы сам.

Ранее Вячеслав Володин назвал десять законопроектов, которые находятся в приоритетной повестке Госдумы. По его словам, речь идет о законопроектах об упрощении параллельного импорта, о запрете водителям с судимостью работать в такси, а также законопроекты о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов, об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования, а также о прозрачном целевом наборе в вузы.