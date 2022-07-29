Пользу промышленной ипотеки оценили

Экономист Климанов: ипотека под 5% позволит быстрее получать средства для импортозамещения

Промышленная ипотека со ставкой пять процентов годовых позволит российским компаниям быстрее получать оборотные средства для импортозамещения. Пользу инструмента оценил директор Центра региональной политики РАНХиГС, экономист Владимир Климанов, пишет ТАСС.

«Когда ставки оказались очень высокими, выкуп помещения для нового производства или расширения существующего стал непосильной ношей для предприятий. Смысл именно в том, чтобы в условиях дорогих денег дать возможность предприятиям найти оборотные средства», — пояснил эксперт.

Однако Климанов уточнил, что для решения более глобальных проблем этой меры будет недостаточно. По словам специалиста, речь идет о нехватке в стране необходимых производств на фоне санкций, что связано с дефицитом квалифицированных кадров. «Отсутствуют налаженные поставки каких-то комплектующих деталей, поскольку импорт закрылся, и там будут проколы. Эта идея правильная, необходимая, нужная нам, но ее надо рассматривать как дополнительную», — заключил Климанов.

Программу промышленной ипотеки под пять процентов должны запустить в России осенью 2022 года. Льгота позволит предприятиям брать кредиты по сниженной ставке на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера.