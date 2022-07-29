H&M откроет магазины в регионах России в конце августа

«Известия»: шведский бренд H&M откроет магазины в регионах России после 20 августа

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M планирует открыть магазины в регионах России в конце августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Союза торговых центров России, Беларуси, Казахстана.

Согласно сообщению, ретейлер предупредил управляющих торговых центрами в городах-миллионниках о том, что точки продаж заработают после 20 августа. «Точные даты [открытия] в регионах по-прежнему неизвестны, так же как и в Москве», — уточнили в компании.

Ранее стало известно, что H&M окончательно уйдет из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего, компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

Перед окончательным закрытием в магазинах пройдет финальная распродажа, которая начнется 1 августа. Постепенно должны начать временную работу офлайн большинство торговых точек в стране, отметили представители бренда.