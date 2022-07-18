Шведский бренд одежды и обуви H&M окончательно уйдет из России

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M объявил об окончательном уходе из России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте H&M Group.

Отмечается, что перед уходом компания откроет свои магазины для распродажи оставшихся товаров. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — сообщается в опубликованном пресс-релизе на сайте.

Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу. «Мы глубоко опечалены влиянием, которое оно окажет на наших коллег, и очень благодарны за всю их тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — отметила она в заявлении.

В июне H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России, Белоруссии на Украине. По данным отчета ритейлер данная процедура обошлась компании в 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей).