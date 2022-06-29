H&M назвала сумму потерь от закрытия магазинов в России и на Украине

Закрытие магазинов в России, Белоруссии и на Украине обошлось H&M в 1,2 миллиарда рублей

Закрытие магазинов в России, Белоруссии и на Украине во втором квартале 2022 года обошлось шведской компании H&M Group в 228 миллионов крон (1,2 миллиарда рублей). Точную сумму потерь организация назвала в своем отчете за последние шесть месяцев.

Кроме того, стало известно, что в текущем июне H&M ожидает дополнительное снижение продаж на пять процентов.

«Операционный результат для этих рынков за квартал составил минус 228 миллионов шведских крон. В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 миллионов крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — говорится в заявлении.

Марка временно прекратила деятельность на Украине с 24 февраля, в России и Белоруссии — со 2 марта. Всего в этих странах закрыта 181 торговая точка. Исходя из отчета, до пандемии коронавируса на территории упомянутых стран приходилось приблизительно десять процентов прибыли группы. Кроме одноименного бренда, компании также принадлежат марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket.

5 марта о приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.