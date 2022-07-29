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В Железноводске создадут зоны с гамаками для лечебного сна

На Лермонтовском терренкуре в Железноводске создадут зоны с гамаками для «лесного сна»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Власти Железноводска захотели создать на курорте зоны с гамаками для лечебного сна. Об этом написал глава города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, среди гостей Железноводска появилось новой течение — «лесной сон»: на Лермонтовском терренкуре все чаще стали встречаться «вооружившиеся подушками и одеялами» туристы, отдыхающие на лавочках.

«Спящие люди в нашем курортном парке навели нас на мысль предусмотреть на терренкуре наличие гамаков для размещения зоны для лечебного сна, — отметил Бакулин. — Действительно наш лес самое настоящее лекарство, ведь деревья в Железноводске выделяют фитонциды, которые для нас считаются натуральным антибиотиком».

Ранее стало известно, что в Кисловодск к 2025 году планируется построить санаторий премиум-класса на 350 мест. По словам мэра города-курорта Евгения Моисеева, новое здание будет находиться рядом с одной из главных достопримечательностей города — Каскадной лестницей.

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Валентина Процкова
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