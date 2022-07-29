Минобороны показало кадры ударов по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Министерство обороны опубликовало кадры ударов по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшимся в районах Киевской и Черниговской областей. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На кадрах Вооруженные силы России осуществляют пуск высокоточных ракет морского базирования — с корабля было выпущено не менее шести ракет.

За видео пуска следуют кадры попаданий в объекты военной инфраструктуры ВСУ, расположенные на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области.

Ранее российское ведомство сообщало, что авиация ВКС уничтожила украинский ЗРК «Бук-М1» в районе населенного пункта Черевковка в Донецкой народной республике.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.