Рецидивист два дня насиловал российских школьниц в квартире

В Санкт-Петербурге рецидивист два дня насиловал двух школьниц в квартире

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 44-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании 15- и 16-летних школьниц. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в округе Оккервиль в квартире дома на 14-м этаже кладовщик два дня жил с двумя несовершеннолетними девочками — племянницей и ее подругой, и насиловал их. В полицию обратилась 42-летняя мать потерпевшей, написав заявление на старшего брата. Мать 16-летней девушки также написала заявление на насильника.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Фигуранта поместили в изолятор временного задержания.

Известно, что в 2009 году мужчину судили за изнасилование, совершенное в Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранители задержали 27-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней.

