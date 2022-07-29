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Мать купила трехлетней дочери сумки Louis Vuitton и была обругана в сети

Блогерша Кристи Фритц была обругана в сети за покупку люксовых сумок для трехлетней дочери

Фото: Louis Vuitton

Блогерша из Огайо, США, Кристи Фритц купила трехлетней дочери коллекцию сумок люксового бренда Louis Vuitton и была обругана в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом christifritz разместила видео, в котором показала спальню ребенка и его личную гардеробную. На одной из полок комнаты размещены три дизайнерские сумки: два аксессуара формы «багет», а также большая спортивная сумка с логотипами бренда. «Мы считаем, что лучше инвестировать в сумки высокого качества, которые прослужат долго», — объясняет мать.

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Упомянутый ролик набрал более 3,5 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись критиковать Фритц за неправильное воспитание дочери и слишком дорогие покупки. «Ты портишь ребенка. Она вырастет инфантильной», «Это слишком, на мой взгляд», «Люди сходят с ума, когда у них появляются деньги», «Мне 20 лет, и у меня до сих пор нет сумки Louis Vuitton», — писали юзеры в комментариях.

В июне блогерша Лара Тика проколола уши своей новорожденной дочери и нарвалась на критику в сети. Женщина разместила ролик, в котором показала, что голова ее четырехмесячного ребенка полностью покрыта волосами, однако подписчики обратили внимание на другую деталь: крупные серьги в форме цветов вызвали возмущение у юзеров.

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Полина Гераскина
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