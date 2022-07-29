Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»
Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер эфире YouTube-канала оправдал президента России Владимира Путина, заявив, что в кризисе виноват американский лидер Джо Байден.
По его словам, Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, пытаясь заставить весь мир действовать по своим правилам и навязать свою волю не только Москве и Киеву, но и Европе в целом.
Риттер напомнил, что существуют не только американцы, но и другие люди со своими интересами и правами. Он добавил, что президент США пытается возложить вину на российского коллегу Владимира Путина за происходящее. «Это не так. Виноват Джо Байден», — заключил разведчик.
Ранее Риттер заявил, что России удалось одержать политическую, экономическую и военную победы над Западом. Военный подчеркнул, что Москва побеждает на всех фронтах.