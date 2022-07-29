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Американский разведчик оправдал Путина словами «виноват Джо Байден»

Офицер разведки морской пехоты США Риттер заявил, что в кризисе виноват не Путин, а Байден
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер эфире YouTube-канала оправдал президента России Владимира Путина, заявив, что в кризисе виноват американский лидер Джо Байден.

По его словам, Соединенные Штаты ведут себя как избалованная сверхдержава, пытаясь заставить весь мир действовать по своим правилам и навязать свою волю не только Москве и Киеву, но и Европе в целом.

Риттер напомнил, что существуют не только американцы, но и другие люди со своими интересами и правами. Он добавил, что президент США пытается возложить вину на российского коллегу Владимира Путина за происходящее. «Это не так. Виноват Джо Байден», — заключил разведчик.

Ранее Риттер заявил, что России удалось одержать политическую, экономическую и военную победы над Западом. Военный подчеркнул, что Москва побеждает на всех фронтах.

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Марина Совина
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