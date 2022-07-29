В Ростуризме сообщили о многомиллиардном долге туроператоров перед клиентами

Ростуризм: долги туроператоров за отмененные путевки достигают 24 миллиардов рублей

Долги российских туроператоров перед туристами, чьи путевки были отменены из-за пандемии коронавируса и антироссийских санкций, достигают 24 миллиардов рублей. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на заявление главы Ростуризма Зарины Догузовой.

По словам руководителя ведомства, большую часть задолженностей участники туррынка смогут погасить до конца 2022 года, однако полностью закрыть долги перед клиентами у туроператоров не получится. В связи с этим Ростуризм планирует внести в правительство отдельные предложения по данному вопросу.

Ранее в июле в Госдуме предложили учредить государственное или частно-государственное агентство для оказания россиянам услуг в сфере международного туризма. Отмечается, что вопрос создания подобной госкомпании в настоящее время особенно актуален в связи с уходом западных компаний и сервисов с отечественного туррынка.