Россиянам дали советы по выбору одежды в период распродаж

Стилист Сашель Коко порекомендовала покупать вещи спокойных оттенков в период распродаж

Звездный стилист Сашель Коко дала россиянам советы по поводу шопинга в период распродаж. Интервью с ней публикует «Газета.Ru».

Специалист порекомендовала читателям издания выбирать вещи для базового гардероба: сумки, обувь, одежду из шелка и натуральных тканей спокойных оттенков. По ее словам, в магазинах отечественных марок можно купить качественные тренчи, брюки и водолазки, которые идеально подойдут для осеннего периода.

«Я бы обратила внимание и на максимально летние вещи, которые не утратят своей актуальности: соломенные сумки, шляпы, купальники. Зимой поездку на море никто не отменял», — подчеркнула собеседница издания.

При этом эксперт предостерегла от приобретения по сниженной стоимости одежды, которая является трендом в текущем сезоне. «Вероятность того, что этот принт или фасон будет актуален через год, минимальна. Мода циклична, и каждому тренду сезона нужно пару-тройку лет, чтобы вернуться», — пояснила она и добавила, что лучше отказаться от приобретения ярких нарядов.

В июле стало известно, что одежда одного стиля стала трендом благодаря соцсетям. Речь идет о так называемом «стиле кокетки», который подразумевает наряды в пастельных оттенках, розовые вещи, а также платья с цветочным принтом, кардиганы и различные предметы гардероба из кружева.