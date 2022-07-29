Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Россиянам дали советы по выбору одежды в период распродаж

Стилист Сашель Коко порекомендовала покупать вещи спокойных оттенков в период распродаж

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Звездный стилист Сашель Коко дала россиянам советы по поводу шопинга в период распродаж. Интервью с ней публикует «Газета.Ru».

Специалист порекомендовала читателям издания выбирать вещи для базового гардероба: сумки, обувь, одежду из шелка и натуральных тканей спокойных оттенков. По ее словам, в магазинах отечественных марок можно купить качественные тренчи, брюки и водолазки, которые идеально подойдут для осеннего периода.

«Я бы обратила внимание и на максимально летние вещи, которые не утратят своей актуальности: соломенные сумки, шляпы, купальники. Зимой поездку на море никто не отменял», — подчеркнула собеседница издания.

При этом эксперт предостерегла от приобретения по сниженной стоимости одежды, которая является трендом в текущем сезоне. «Вероятность того, что этот принт или фасон будет актуален через год, минимальна. Мода циклична, и каждому тренду сезона нужно пару-тройку лет, чтобы вернуться», — пояснила она и добавила, что лучше отказаться от приобретения ярких нарядов.

В июле стало известно, что одежда одного стиля стала трендом благодаря соцсетям. Речь идет о так называемом «стиле кокетки», который подразумевает наряды в пастельных оттенках, розовые вещи, а также платья с цветочным принтом, кардиганы и различные предметы гардероба из кружева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Пропавший с радаров над Каспийским морем самолет успешно приземлился
Министра экономики Германии освистали во время речи об Украине
В Госдуме захотели заблокировать The Sims 4 из-за одной ошибки
Обнаженные модели-трансгендеры снялись в рекламе Valentino
Названы самые популярные у абитуриентов специальности в Москве
Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией
ЦБ начал готовиться к прекращению биржевых торгов долларом
Россияне бросились переезжать в популярную пляжную страну
Российским банкам начали закрывать корреспондентские счета
Бывший командир «Азова» объявил охоту на причастных к удару по СИЗО в Еленовке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.