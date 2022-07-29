В российском детсаду девочку примотали скотчем к кроватке и оставили без еды

Воспитательница детсада под Оренбургом ради игры примотала девочку скотчем к кроватке

Воспитательница детского сада «Березка» в Октябрьском районе Оренбургской области ради игры на несколько часов примотала девочку скотчем к кроватке и оставила без еды. Об этом сообщает KP.RU.

Тревогу забила мать россиянки, когда заметила странные следы на ее теле. По словам женщины, воспитательница издевалась над ее дочерью, поскольку та не спала во время тихого часа.

«Ребенок должен был лежать в кроватке. Лежать он отказывался, поэтому воспитательница примотала его скотчем в трех местах: ручки, животик и ножки», — пояснила жительница Оренбургской области.

После случившегося она отвезла дочь на судебно-медицинскую экспертизу. Медики никаких повреждений на теле ребенка не выявили. Однако родители пошли до конца и написали заявление в полицию.

Сама же воспитательница раскаялась и объяснила свой поступок тем, что они «играли с детьми». Проверку в отношении дошкольного учреждения уже организовали прокуратура и региональное министерство образования.

В отношении воспитательницы возбудили дело по статье 156 УК России («Неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Ранее в Челябинской области воспитательница заставляла пятилетних детей чистить туалет.