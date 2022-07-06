В российском детсаду воспитательница заставила детей чистить унитаз

В Челябинской области воспитательница заставляла пятилетних детей чистить туалет

В городе Юрюзань в Челябинской области воспитательница детского сада заставляла пятилетних детей чистить унитаз и стирать «сопливчики». Об инциденте рассказала депутат областного заксобрания региона Ольга Мухометьярова, сообщает Ura.ru.

«Воспитательница взяла за уши двух пятилетних девочек и спустив на этаж ниже, в ясельную группу, заставила ершиком чистить унитазы и стирать "сопливчики". Родители вышли на меня и рассказали эту дикую историю», — сообщила Мухометьярова.

Она добавила, что в отношении женщины нужно провести проверку. Депутат подготовила запрос в Рособрнадзор и прокуратуру. По ее словам, заведующая детсада не стала наказывать воспитательницу и приносить родителям детей извинения — напротив, она предложила родителям найти другое дошкольное учреждение.

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