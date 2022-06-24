Воспитательница подмосковного детсада избила трехлетнюю девочку

Воспитательница детсада в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке

Воспитательница детского сада «Радуга» в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Произошедшее засняли на камеру прохожие. По их словам, россиянка ударила девочку по лицу из-за того, что та сорвала цветок. На кадрах ребенок рыдает и держит в руках растение, в то время как сотрудница детсада кричит на нее.

После появления ролика в соцсетях, многие родители начали сообщать, что воспитательница из Лобни применяла физическую силу и к их детям.

Глава пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева заверила, что по данному факту начата проверка. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», — пояснила она.

В мае воспитательница детского сада в Одинцове избила двух трехлетних детей, у одного из которых медики диагностировали сотрясение мозга. Полиция организовала проверку по данному факту.