Воспитательница подмосковного детсада избила трехлетнюю девочку
Воспитательница детского сада «Радуга» в подмосковной Лобне избила трехлетнюю девочку на прогулке. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Произошедшее засняли на камеру прохожие. По их словам, россиянка ударила девочку по лицу из-за того, что та сорвала цветок. На кадрах ребенок рыдает и держит в руках растение, в то время как сотрудница детсада кричит на нее.
После появления ролика в соцсетях, многие родители начали сообщать, что воспитательница из Лобни применяла физическую силу и к их детям.
Глава пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева заверила, что по данному факту начата проверка. «В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних», — пояснила она.
В мае воспитательница детского сада в Одинцове избила двух трехлетних детей, у одного из которых медики диагностировали сотрясение мозга. Полиция организовала проверку по данному факту.