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Россиянин порвал селезенку в схватке с вооруженным подносом продавцом шаурмы

Ростовчанина госпитализировали с разрывом селезенки после драки с продавцом шаурмы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Ростова-на-Дону Денис Попов был госпитализирован после схватки с вооруженным подносом коллегой. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash со ссылкой на пострадавшего.

По словам мужчины, когда он работал зазывалой в уличном кафе, у него регулярно возникали стычки с продавцом шаурмы, работавшим там же. По словам Попова, его коллега был импульсивным и конфликтным человеком.

Во время очередного конфликта с продавцом шаурмы тот избил Попова стопкой пластмассовых подносов, из-за чего у пострадавшего диагностировали разрыв селезенки. Инцидент произошел в прошлом году.

Попов обратился в полицию, но, по его словам, возбуждать уголовное дело против зачинщика конфликта не стали.

Ранее сообщалось, что российский повар пытался подкупить полицию шаурмой с фразой «братан, приходите».

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Валерий Розенберг
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