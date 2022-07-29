Летящий в Москву самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Летящий из Грозного в Москву самолет подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Пассажирский самолет Boeing, летящий по маршруту Грозный — Москва, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящий момент воздушное судно находится в небе над Каспийским морем, лайнер снизился до высоты в три тысячи метров.

Самолет вылетел из столицы Чеченской Республики полчаса назад. Причины подачи сигнала тревоги выясняются.

Ранее, 26 июля, самолет Superjet 100 с пассажирами на борту, выполнявший рейс Москва — Нур-Султан (Казахстан), вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе.