СКР возбудил дело после украинского удара по СИЗО с бойцами «Азова» в ДНР

СКР возбудил дело после украинского удара из HIMARS по СИЗО с бойцами «Азова» в ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ в связи с ударом украинскими военными по СИЗО в населенном пункте Еленовка в ДНР. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным следствия, украинская сторона для обстрела изолятора применила снаряды американской системы залпового огня HIMARS. При этом в СИЗО содержатся участники украинского националистического батальона «Азов». В результате удара несколько десятков человек погибло. Точные данные о погибших и пострадавших в данный момент уточняются.

Ранее штаб теробороны ДНР сообщил, что число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волновахской исправительной колонии №120 в Еленовке выросло до 53 человек.

О ракетном ударе со стороны ВСУ по тюрьме в Еленовке стало известно ранее 29 июля. Предварительно установлено, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По мнению Минобороны России, на такой шаг украинская сторона пошла ради устрашения своих солдат.