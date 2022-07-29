В ДНР заявили о росте числа погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке

В ДНР заявили, что число погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Волновахской исправительной колонии №120 в Еленовке выросло до 53 человек. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил штаб теробороны Донецкой народной республики (ДНР), передает ТАСС.

По данным штаба, еще 75 человек получили различные ранения в результате атаки украинских военных. Там подчеркнули, что Киев «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса».

Ранее сообщалось о гибели 47 человек. Известно, что всего в колонии содержались 193 человека.

О ракетном ударе со стороны ВСУ по тюрьме в Еленовке стало известно ранее 29 июля. Предварительно установлено, что удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По мнению Минобороны России, на такой шаг украинская сторона пошла ради устрашения своих солдат.

Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Киев намеренно ударил по баракам с украинскими военнопленными в Еленовке.