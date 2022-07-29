Россиянин получил срок за убитого печным кирпичом инвалида

Россиянина, убившего в 2006 году инвалида, задержали благодаря ДНК-профилю

В Курганской области 44-летний россиянин получил 13 лет колонии строгого режима за убийство инвалида зрения в 2006 году. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в конце июня 2006 года осужденный пришел в дом своего соседа в городе Макушино и начал агрессивно себя вести. Из хулиганских побуждений он схватил печной кирпич и нанес своей жертве удар по голове, от которого инвалид скончался. По горячим следам задержать злоумышленника не удалось, на его след вышли спустя годы, когда был установлен ДНК-профиль преступника.

«Установить лицо, причастное к совершению убийства, стало возможным в результате кропотливой работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет, в которую вошли следователи, криминалисты следственного управления и оперативные сотрудники УМВД России по Курганской области, а также благодаря современным возможностям генетических экспертиз», — рассказали в региональном управлении СКР.

В апреле 2022 года подозреваемый в убийстве житель Тюмени был задержан и доставлен в Курганскую область. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в ходе предварительного следствия он не признал.

6 июля в Ставропольском крае правоохранители задержали 49-летнего местного жителя за убийство девяти человек 20-летней давности.