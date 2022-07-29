Россияне массово заинтересовались жильем в одной стране

Emirates.Estate: российский спрос на жилье в ОАЭ вырос в 3,5 раза

По итогам 2022 года российский спрос на жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) значительно вырос. О массовой заинтересованности граждан в недвижимости в одной стране говорится в исследовании портала Emirates.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июне спрос стал выше в 3,5 раза относительно аналогичного периода 2021 года, а по сравнению с июнем пандемийного 2020 года увеличился в шесть раз. За полгода 2022-го интерес россиян к приобретению жилья в ОАЭ оказался на 253,2 процента больше, чем в 2021 году.

При этом в июне спрос снизился на 28,1 процента относительно мая — самое значительное снижение в 2022 году. На данный момент наиболее доступный объект в ОАЭ продается за 3,8 миллиона рублей. Такой бюджет позволит купить апартамент площадью 42 квадратных метра в Рас-эль-Хайме.

Ранее в июле ОАЭ попали в список самых популярных стран для покупки недвижимости среди россиян. Другими странами-лидерами стали Турция и Испания. В первом полугодии 2022 года спрос граждан России на зарубежное жилье в целом увеличился на 61 процент.